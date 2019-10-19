Шкодую, що не застрелив їх, – Дейнеко про цинічні пропозиції окупантів

В ніч з 1 на 2 червня 2014 року на Луганську прикордонну базу був здійснений напад. Чинний голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який тоді керував обороною загону, пригадав цинічні вимоги та пропозиціїї окупантів.

Про ультиматуми проросійських бойовиків він розповів у інтерв'ю 24 каналу в програмі "Голобородько".

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За словами Дейнека, окупанти насамперед вимагали, щоб прикордонники зняли українські прапори та прийняли присягу на вірність народу так званої "ЛНР".

Мені пропонували високу посаду – начальника управління прикордонно-митної служби так званої "Новоросії". Шкодую, що тоді не застрелив тих, хто пропонував,

– зазначив він.

Й додав, що феномен Луганського прикордонного загону досі не розкритий. Адже попри те, що 85% молодшого персоналу були місцевими, під час оборони майже не було таких, хто б перейшов на бік ворога.

"Ці випадки поодинокі, ми всіх пам'ятаємо. Сподіваюсь, що кожен з них понесе відповідальність згідно з українським законодавством", – запевнив голова Державної прикордонної служби.

Що відомо про штурм прикордонного загону в ЛуганськуШтурм розпочався 1 червня 2014 року о 4:00. Луганський прикордонний загін розташовувався на краю міста, одразу за житловим кварталом, який за іронією долі має назву Мирний. Бойовики кинули на штурм до півтисячі людей. Вони атакували прикордонників прямо із дахів та квартир будинків мирних мешканців. Прикордонники не здавались та прийняли бій. 2 червня протягом восьми годин вони відбивали атаки бойовиків під гімн України. Терористи зазнавали втрат, та це їх не зупиняло.



Луганська прикордонна застава мала стратегічне значення, як і аеропорт та військова частина. Адже в майже окупованому місті це були єдині точки, де ще перебували українські сили та майорів український прапор. Збройні сили України на той час обороняли Луганський аеропорт, тому не могли прийти на допомогу. Тож прикордонникам після майже 4-денної облоги надійшов наказ відходити.