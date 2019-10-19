20:23
19 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, сьогодні
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Шкодую, що не застрелив їх, – Дейнеко про цинічні пропозиції окупантів

      1246 Читать новость на русском
      Сергій Дейнеко
      Сергій Дейнеко / dpsu.gov.ua

      В ніч з 1 на 2 червня 2014 року на Луганську прикордонну базу був здійснений напад. Чинний голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який тоді керував обороною загону, пригадав цинічні вимоги та пропозиціїї окупантів.

      Про ультиматуми проросійських бойовиків він розповів у інтерв'ю 24 каналу в програмі "Голобородько".

      До теми: Як прикордонники вирішують, чи пропускати людину з РФ – пояснення Дейнека

      За словами Дейнека, окупанти насамперед вимагали, щоб прикордонники зняли українські прапори та прийняли присягу на вірність народу так званої "ЛНР".

      Мені пропонували високу посаду – начальника управління прикордонно-митної служби так званої "Новоросії". Шкодую, що тоді не застрелив тих, хто пропонував,
      – зазначив він.

      Й додав, що феномен Луганського прикордонного загону досі не розкритий. Адже попри те, що 85% молодшого персоналу були місцевими, під час оборони майже не було таких, хто б перейшов на бік ворога.

      "Ці випадки поодинокі, ми всіх пам'ятаємо. Сподіваюсь, що кожен з них понесе відповідальність згідно з українським законодавством", – запевнив голова Державної прикордонної служби.

      Що відомо про штурм прикордонного загону в ЛуганськуШтурм розпочався 1 червня 2014 року о 4:00. Луганський прикордонний загін розташовувався на краю міста, одразу за житловим кварталом, який за іронією долі має назву Мирний. Бойовики кинули на штурм до півтисячі людей. Вони атакували прикордонників прямо із дахів та квартир будинків мирних мешканців. Прикордонники не здавались та прийняли бій. 2 червня протягом восьми годин вони відбивали атаки бойовиків під гімн України. Терористи зазнавали втрат, та це їх не зупиняло.

      Луганська прикордонна застава мала стратегічне значення, як і аеропорт та військова частина. Адже в майже окупованому місті це були єдині точки, де ще перебували українські сили та майорів український прапор. Збройні сили України на той час обороняли Луганський аеропорт, тому не могли прийти на допомогу. Тож прикордонникам після майже 4-денної облоги надійшов наказ відходити. 

      blog_ava
      Уряд Росії офіційно визнав українців носіями російської мови: що це дає
      сьогодні
      4749
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Україна – Росія Держприкордонслужба Сергій Дейнеко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному Суді
      сьогодні , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному Суді
      Ірина Шиба 479
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      сьогодні , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 838
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сьогодні , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 874
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сьогодні , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 1648
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 15:37 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 6227
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук