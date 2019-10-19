Жалею, что не застрелил их, – Дейнеко о циничных предложениях оккупантов

В ночь с 1 на 2 июня 2014 на Луганскую пограничную базу было совершено нападение. Действующий председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, который тогда руководил обороной отряда, вспомнил циничные требования и предложения оккупантов.

Об ультиматумах пророссийских боевиков он рассказал в интервью 24 каналу в программе "Голобородько".

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По словам Дейнеко, оккупанты прежде всего требовали, чтобы пограничники сняли украинские флаги и приняли присягу на верность народу так называемой "ЛНР".

Мне предлагали высокую должность – начальника управления погранично-таможенной службы так называемой "Новороссии". Жалею, что тогда не застрелил тех, кто предлагал,

– отметил он.

И добавил, что феномен Луганского пограничного отряда до сих пор не раскрыт. Ведь несмотря на то, что 85% младшего персонала были местными, при обороне почти не было таких, кто бы перешел на сторону врага.

"Эти случаи единичны, мы всех помним. Надеюсь, что каждый из них понесет ответственность согласно украинскому законодательству", – заверил председатель Государственной пограничной службы.

Что известно о штурме пограничного отряда в ЛуганскеШтурм начался 1 июня 2014 в 4:00. Луганский пограничный отряд располагался на краю города, сразу за жилым кварталом, который по иронии судьбы называется Мирный. Боевики бросили на штурм до полутысячи человек. Они атаковали пограничников прямо с крыш и квартир домов мирных жителей. Пограничники не сдавались и приняли бой. 2 июня в течение восьми часов они отбивали атаки боевиков под гимн Украины. Террористы несли потери, но это их не останавливало.



Луганский пограничный пост имел стратегическое значение, как и аэропорт и военная часть. Ведь в почти оккупированном городе это были единственные точки, где еще находились украинские силы и развевался украинский флаг. Вооруженные силы Украины в то время обороняли Луганский аэропорт, поэтому не могли прийти на помощь. Поэтому пограничникам после почти 4-дневной осады поступил приказ отходить.