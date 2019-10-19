Я предупредил, что нас придут убивать, – Дайнеко о штурме пограничного отряда в Луганске
Главный пограничник страны Сергей Дейнеко в 2014 году руководил обороной Луганского пограничного отряда. Он и его подчиненные почти четыре дня героически отражали штурм оккупантов.
В интервью 24 каналу в программе "Голобородько" он рассказал, как происходила оборона Луганского пограничного отряда.
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По словам Дейнеко, работники его отряда видели человеческое отношение к ним. Поскольку о штурме было известно заранее, он дал возможность всем уйти.
Я предупредил, что нас будут штурмовать. Я предупредил, что мы не сдадимся. Я предупредил, что нас придут убивать,
– рассказал он.
И добавил, что требовал вести огонь на поражение – стрелять врагу в голову или туловище, а не по рукам или ногам – чтобы действия были максимально жесткие. Ведь это могло дать возможность избежать дальнейших попыток захвата.
"Какую дают оценку сами сепаратисты? Они гордятся тем, что в них было такое событие – штурм пограничного отряда. По их словам, они понесли потери на уровне 22-26, и это только убитыми. Все ранения были получены или в голову, или в туловище", – отметил председатель Госпогранслужбы.
И подчеркнул, что работой своих подчиненных он доволен и может с уверенностью сказать, что не зря их учил: они выполнили поставленные задачи.
Что известно о штурме пограничного отряда в Луганске
Штурм начался 1 июня 2014 года в 4:00. Луганский пограничный отряд располагался на краю города, сразу за жилым кварталом, который по иронии судьбы называется Мирный. Боевики бросили на штурм до полутысячи человек. Они атаковали пограничников прямо с крыш и квартир домов мирных жителей. Пограничники не сдавались и приняли бой. 2 июня в течение восьми часов они отбивали атаки боевиков под гимн Украины. Террористы несли потери, но это их не останавливало.
Луганская пограничная застава имела стратегическое значение, как аэропорт и военная часть. Ведь в почти оккупированном городе это были единственные точки, где еще находились украинские силы и развевался украинский флаг. Вооруженные силы Украины в то время обороняли Луганский аэропорт, поэтому не могли прийти на помощь. Поэтому пограничникам после почти 4-дневной осады поступил приказ отходить.
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