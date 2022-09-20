Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что 50 бронемашин от Германии – это довольно неплохо, это достаточно хорошее бронеприкрытие для десанта в количестве 6-8 человек.

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Но никак нельзя сказать, что именно это оружие переломит ситуацию на фронте. На мой взгляд, фронт по-настоящему начнет переламываться тогда, когда Украина получит серьезную авиацию,

– убежден Петр Черник.

По его словам, буквально через несколько недель в США начнется новый финансовый год – на ленд-лиз выделили 44 миллиарда долларов, это очень много.

"Ленд-лиз позволяет перекупать у других стран самую разную технику, а на подготовку украинских пилотов уже использовали средства и где-то на позднюю осень – мы должны получить действительно качественные аппараты", – добавляет эксперт.

Петр Черник военный эксперт Чем больше такой техники нам поступит, а также, если будет мощная поддержка РЭБ – только тогда мы сможем по настоящему говорить о переломе.

Детальнее о том, какое оружие нужно Украине, чтобы сломить врага: смотрите видео

Чем отличается ленд-лиз от другой помощи

Ленд-лиз отличается от пакетов военной помощи двумя вещами:

объемами оружия, которое нам предоставят;

путями ее передачи, а именно морем в Европу, а затем в Украину.

Важно об историческом ленд-лизе от США

9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Согласно программе, США смогут поставлять Украине оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре.

Тема ленд-лиза вызывает немало споров. В частности, информация о конкретных суммах и видах вооружения, которые могут поставляться в рамках этой программы, остается неизвестной. Более того, обсуждается вопрос предоставления грантовой помощи вместо ленд-лиза, ведь сегодня Украина находится в условиях экономической стагнации.

По словам военного эксперта Олега Жданова, заводы в США уже работают в три смены, чтобы предоставить нам необходимое вооружение.

Чем больше такой техники нам поступит, а также, если будет мощная поддержка РЭБ – только тогда мы сможем по настоящему говорить о переломе.