Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що 50 бронемашин від Німеччини – це доволі непогано, це доволі хороше бронеприкриття для десанту у кількості 6-8 чоловік.

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Але аж ніяк не можна сказати, що саме ця зброя переламає ситуацію на фронті. На мій погляд, фронт по справжньому почне переламуватися тоді, коли Україна отримає серйозну авіацію,

– переконаний Петро Черник.

За його словами, буквально за кілька тижнів, у США розпочнеться новий фінансовий рік – на ленд-ліз виділили 44 мільярди доларів, це дуже багато.

"Ленд-ліз дозволяє перекуповувати у інших країнах найрізноманітнішу техніку, а на підготовку українських пілотів уже використали кошти і десь на пізню осінь – ми мали б отримати справді якісні апарати", – додає експерт.

Петро Черник військовий експерт Що більше такої техніки нам надійде, а також, якщо буде потужна підтримка РЕБ – тільки тоді, ми зможемо по справжньому говорити про перелам.

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Чим відрізняється ленд-ліз від іншої допомоги

Ленд-ліз відрізняється від пакетів військової допомоги двома речима:

обсягами зброї, яку нам нададуть;

шляхами її передачі, а саме – морем до Європи, а потім в Україну.

Важливе про історичний ленд-ліз від США

9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Згідно з програмою, США зможуть постачати Україні зброю, транспорт та продовольство за спрощеною процедурою.

Тема ленд-лізу викликає чимало суперечок. Зокрема, наразі інформація про конкретні суми та види озброєння, які можуть постачати у межах цієї програми, залишається невідомою. Ба більше, обговорюється питання надання грантової допомоги замість ленд-лізу, адже сьогодні Україна перебуває в умовах економічної стагнації.

За словами військового експерта Олега Жданова, заводи у США вже працюють у три зміни, аби надати нам необхідне озброєння.

Що більше такої техніки нам надійде, а також, якщо буде потужна підтримка РЕБ – тільки тоді, ми зможемо по справжньому говорити про перелам.