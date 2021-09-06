Сначала будет желтая зона, – в Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун
Источник:ТСН
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в областях Украины ухудшается. Уже скоро все регионы перейдут в желтую зону карантина.
Локдауна не избежать, – Кузин
Вскоре в Украине будут жесткие ограничения на посещение массовых мероприятий или спортзалов. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
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Переход к желтой зоне он назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время". В то же время конкретной цифры больных, которая будет означать введение локдауна, пока нет.
По моему убеждению нам не избежать локдауна. Но если мы будем говорить о красном уровне опасности, то он будет не раньше ноября,
– пояснил врач.
Для вакцинированных будут привилегии
Ограничения желтой зоны предусматривают:
- массовые мероприятия можно проводить с учетом – 1 человек на 4 квадратных метра площади территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры возможна лишь на 50%;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров – не более 1 человека на 10 квадратных метров.
Однако вакцинированные посетители смогут посещать спортивные залы без ограничений. Заметим, что привитыми должны быть и работники.
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Ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 5 сентября COVID-19 подхватили 773 человека. В то же время 457 больных выздоровели, а 18 – к сожалению, умерли. Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в Киеве.
- Прививки против вируса получили 41 787 человек.
- В начале сентября местные власти в Херсонской области заявляли, что в регионе могут усилить карантин. Рост количества больных связывают с большим потоком людей из временно оккупированного Крыма.
- В то же время в Умани зарегистрировали первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших праздновать Рош га-Шан.
- На Прикарпатье реанимационное отделение больницы переполнено пациентами. Медики говорят, что симптоматика вируса изменились – теперь все чаще пациенты обращаются с симптомами кишечной инфекции.