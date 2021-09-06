Сначала будет желтая зона, – в Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в областях Украины ухудшается. Уже скоро все регионы перейдут в желтую зону карантина.

Локдауна не избежать, – Кузин

Вскоре в Украине будут жесткие ограничения на посещение массовых мероприятий или спортзалов. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Переход к желтой зоне он назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время". В то же время конкретной цифры больных, которая будет означать введение локдауна, пока нет.

По моему убеждению нам не избежать локдауна. Но если мы будем говорить о красном уровне опасности, то он будет не раньше ноября,

– пояснил врач.

Для вакцинированных будут привилегии

Ограничения желтой зоны предусматривают:

массовые мероприятия можно проводить с учетом – 1 человек на 4 квадратных метра площади территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры возможна лишь на 50%;

заполненность спортзалов и фитнес-центров – не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Однако вакцинированные посетители смогут посещать спортивные залы без ограничений. Заметим, что привитыми должны быть и работники.

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Ситуация с коронавирусом в Украине