Сначала должен прекратиться огонь, а уже потом может быть встреча с Путиным, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с главой РФ Владимиром Путиным может состояться при условии прекращении огня. Глава государства подчеркнул, что не может проводить встречу, пока идет обстрел территории Украины.

Зеленский: Сначала прекращение огня

Зеленский заявил, что Россия должна полностью отвести войска к границам, которые существовали как минимум до 24 февраля. Именно тогда войска РФ вторглись в Украину.

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"Это заставило бы нас по крайней мере начать обсуждение других вопросов о деоккупации, о том, как мы будем жить после этого", – сказал президент.

Зеленский заявил, что украинская делегация должна вести диалог с российской, однако встреча на уровне президентов не может состояться, когда идет обстрел.

Так что я даже не могу встречаться, когда идет обстрел. Итак, сначала прекращение огня. Тогда мы можем встретиться с президентом России,

– сказал украинский президент.

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