Меркель заявила, что политикой заниматься не будет. Она и так делала это в течение 16 лет.

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Меркель будет отдыхать

Сначала политик планирует отдохнуть. Потом уже будет решать, чем займется на пенсии.

Я не стану решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне,
– подчеркнула Меркель.

Меркель покидает пост: главное

  • Политик возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако в выборах в сентябре 2021 года она решила не участвовать.
  • Вероятным преемником Меркель называют лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца. Его политсила набрала наибольшее количество голосов.
  • Канцлер перед тем, как оставить свой пост, посетила Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
  • 22 октября политик в последний раз выступила на саммите Евросоюза. Ей устроили прощальную церемонию.