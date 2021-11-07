Меркель заявила, що політикою займатись не буде. Вона і так робила це протягом 16 років.

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Меркель буде відпочивати

Так, спочатку політикиня планує відпочити. Потім вже вирішуватиме, чим займеться на пенсії.

Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні,

– наголосила Меркель.

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