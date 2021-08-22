Меркель встретилась с Зеленским

У входа во дворец состоялось представление делегаций. После этого президент Украины и его немецкая коллега провели разговор тет-а-тет.

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Далее запланирована встреча с журналистами и продолжение переговоров в расширенном формате.

Заметим, участия в Крымской платформе Меркель не будет. Германию на саммите будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Канцлер ездила к Путину

20 августа Меркель ездила с рабочим визитом в Москву. Там она пообщалась с президентом Владимиром Путиным. Глава Кремля убеждал канцлера, чтобы она "повлияла на Украину в вопросе Донбасса". Мол, Киев не выполняет обязательств.

В то же время политик подчеркнула, что поддерживает территориальную цельность Украины. Кроме того, она выступила за продление договора с Киевом о транзите российского газа после 2024 года.

Меркель также подчеркнула, что имеет расхождения во взглядах с Путиным, однако планирует поддерживать с ним контакт.

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