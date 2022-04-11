Сначала Россия хочет покорить Украину, а потом может уйти в Азию, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру. Он утверждает, что после варварского вторжения в Украину российские военные не остановятся.

Зеленский: Россия хочет уничтожить все, что делает нас украинцам

О зверских устремлениях России президент Зеленский сказал во время обращения к парламенту Южной Кореи, сообщает 24 канал.

Узнайте больше Зеленский выступает перед парламентом Южной Кореи

Глава государства отметил, что это не просто война России, чтобы покорить Украину. Зеленский заявил, что оккупанты хотят уничтожить нашу независимость.

После этого, как сказал президент, в планах России наступление на Европу и Азию.

И это война России не просто на покорение Украины. Это только первый шаг. Сначала Россия хочет уничтожить нашу независимость, наше государство, разорвать его. Хочет уничтожить все, что делает нас украинцам, делает нас отдельной нацией. А потом пойти дальше в Европу, дальше в Азию,

– заявил Зеленский.

Когда Зеленский встретится с Путиным: прогноз Подоляка: смотрите видео