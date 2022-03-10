Сначала увижу, как сдохнет Путин, – Аваков отреагировал на свою "смерть" в российских СМИ
Источник:твиттер Арсена Авакова
Бывший глава МВД Арсен Аваков отреагировал на новый фейк российских СМИ о том, что его якобы убили.
Рашистские СМИ начали раздувать информацию, якобы во время боев в Харькове погиб экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Тот записал видеоответ пропагандистам.
К слову Куда мы полезли: пропагандисты оккупантов поняли, что недооценили Украину
Правда, не с того света, как утверждали рупоры Кремля, а из Киева.
Хрен вам! Я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин и развалится ваша вонючая империя, а Украина победит и будет процветать!
– обратился к пропагандистам экс-министр.
По словам Авакова, он готов вместе с другими защищать Украину от оккупантов.
Ответ Авакова пропагандистам: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Вас может заинтересовать – насколько выросли цены в России: смотрите видео