Сначала увижу, как сдохнет Путин, – Аваков отреагировал на свою "смерть" в российских СМИ

Бывший глава МВД Арсен Аваков отреагировал на новый фейк российских СМИ о том, что его якобы убили.

Рашистские СМИ начали раздувать информацию, якобы во время боев в Харькове погиб экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Тот записал видеоответ пропагандистам.

К слову Куда мы полезли: пропагандисты оккупантов поняли, что недооценили Украину

Правда, не с того света, как утверждали рупоры Кремля, а из Киева.

Хрен вам! Я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин и развалится ваша вонючая империя, а Украина победит и будет процветать!

– обратился к пропагандистам экс-министр.

По словам Авакова, он готов вместе с другими защищать Украину от оккупантов.

Ответ Авакова пропагандистам: смотрите видео

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