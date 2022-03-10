Рашистські ЗМІ почали роздмухувати інформацію, мовляв, під час боїв у Харкові загинув ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Той записав відеовідповідь пропагандистам.
До слова Куди ми полізли: пропагандисти окупантів зрозуміли, що недооцінили Україну
Щоправда, не з того світу, як стверджували рупори Кремля, а з Києва.
Хрін вам! Я спочатку хочу побачити, як здохне Путін і розвалиться ваша смердюча імперія, а Україна переможе і буде процвітати!
– звернувся до пропагандистів ексміністр.
За словами Авакова, він готовий разом з іншими боронити Україну від окупантів.
Відповідь Авакова пропагандистам: дивіться відео
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