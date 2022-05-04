Сначала вытеснить россиян, потом – вопрос Крыма, – Зеленский объяснил, что для него победа

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Wall Street Journal CEO Council Summit. Во время него он назвал три важных для нашей страны этапа в войне против России.

Владимир Зеленский подчеркнул, что первоочередная задача для Украины – восстановить территориальную целостность. Сейчас важно вытеснить российские войска на территории, на которых они находились до 24 февраля.

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Сначала бои, а затем – дипломатия

Президент Украины подчеркнул, что понимает, как сложно будет восстановить территориальную целостность на временно оккупированном полуострове Крым. В то же время, он отметил, что сделать это будет возможно, ведь украинцы сейчас демонстрируют свою стойкость. И только после этого можно будет говорить о дипломатии.

Потому что всякая война заканчивается дипломатией. Поэтому я считаю, что нам нужно выдержать. Выдавить (российские войска – 24 канал) благодаря тому или иному оружию и поддержке санкционной, поддержке наших партнеров. Выдавить Россию максимально с нашей территории,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что война все равно закончится переговорами. Но точно он не может спрогнозировать, когда это произойдет. Здесь, подчеркнул Зеленский, у него нет гарантий. А есть как гарантии, так и уверенность в людях, ВСУ, себе и победе, ведь Украина не отступает.

Президент Украины отметил, что на некоторых территориях наши войска ожидают соответствующей техники, чтобы выбить врагов. Есть и те направления, где бойцы это уже делают, продвигаясь вперед.

Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно-признанных границах. Я просто говорю, что понимаю, что невозможно все и сразу,

– подчеркнул он.

Для начала, убежден Зеленский, следует предпринять шаги, которые прекратят войну. После этого все будет решать дипломатия.

Три этапа Украины в войне против России

Он отметил, что первый этап Украина уже проделала. Нам удалось остановить Россию и попытки продвинуться вперед.

Что касается второго этапа, то он происходит сейчас. Во время него необходимо сделать все возможное, чтобы Россия и ее войска отошли с территории Украины.

А вот на третьем этапе нужно будет восстановить территориальную целостность нашего государства. Здесь будут искать компромиссы благодаря диалогу, а не вооружению. И Украина в этом случае будет показывать свою позицию, ведь она равноправный партнер переговоров.

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