Сначала им надо меня уволить, – Кличко о вероятном назначении Ткаченко главой КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко в суде обжаловал представление о своем освобождении от должности главы КГГА. Он считает, что президент сейчас не имеет права назначать другого человека на эту должность, поскольку это не предусмотрено законом.

Также Виталий Кличко прокомментировал возможное назначение главой КГГА нардепа от "Слуги народа" и бывшего гендиректора 1 + 1 media Александра Ткаченко. Сделал он это в прямом эфире "Радио НВ".

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Прежде, чем кого-то назначать, надо уволить меня. Это все какие-то виртуальные вещи, пока не стоит подпись под заявлением о моем увольнении, – подчеркнул он.

Он также уточнил: именно президент должен обратиться в Кабинет Министров с предложением его увольнения. Впрочем, по словам Кличко, это сделал не президент, а руководитель его Офиса, нарушая закон. Это представление мэр Киева уже обжаловал в суде.

"Согласно букве закона и Конституции, киевский городской председатель, избранный киевлянами, должен быть назначен главой КГГА. Это прописано, чтобы у нас не было дуализма, не было распределения полномочий. Я отвечаю перед киевлянами. Человек, предназначен сверху, соответствует только перед человеком, который его назначил ", - добавил Кличко.

Что известно об увольнении Кличко с должности главы КГГА?

Еще в июле 2019 руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил освободить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказался.

Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленского с просьбой вновь назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

На следующий день ряд депутатов заявил, что документ за подписью "председателей фракций" с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях. Мол, он является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

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12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.

Главной, президентской подписи на документе об увольнении Кличко с должности главы КГГА до сих пор нет. Впрочем, 7 октября на сайте НАПК появилась декларация Александра Ткаченко, в которой указано, что он претендует на кресло главы Киевской городской госадминистрации.