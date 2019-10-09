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      Спочатку їм треба мене звільнити, – Кличко про ймовірне призначення Ткаченка главою КМДА

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / 24 канал

      Мер Києва Віталій Кличко у суді оскаржив подання про своє звільнення з посади глави КМДА. Він вважає, що президент зараз не має права призначати іншу людину на цю посаду, оскільки це не передбачено законом.

      Також Віталій Кличко прокоментував ймовірне призначення главою КМДА нардепа від "Слуги народу" і колишнього гендиректора 1+1 media Олександра Ткаченка. Зробив він це у прямому ефірі "Радіо НВ".

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      Перш, ніж когось призначати, треба звільнити мене. Це все якісь віртуальні речі, поки не стоїть підпис під заявою про моє звільнення,
      – наголосив він.

      Він також уточнив: саме президент мав звернутися до Кабінету міністрів із пропозицією його звільнення. Втім, за словами Кличка, це зробив не президент, а керівник його Офісу, порушуючи закон. Це подання мер Києва вже оскаржив у суді.

      "Відповідно до букви закону і Конституції, київський міський голова, обраний киянами, має бути призначений головою КМДА. Це прописано, аби у нас не було дуалізму, не було розподілу повноважень. Я відповідаю перед киянами. Людина призначена зверху відповідає лише перед людиною, яка її призначила", – додав Кличко.

      Що відомо про звільнення Кличка з посади глави КМДА?

      Ще у липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

      Однак вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

      Наступного дня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях. Мовляв, він є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

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      12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

      Головного, президентського підпису на документі про звільнення Кличка з посади глави КМДА досі немає. Втім, 7 жовтня на сайті НАЗК з'явилась декларація Олександра Ткаченка, в якій вказано, що він претендує на крісло очільника Київської міської держадміністрації.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Віталій Кличко КМДА Офіс Президента
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