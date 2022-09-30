Об этом 24 каналу рассказал снайпер ВСУ, волонтер Юрий Черноморец. Ранее ВСУ показали "тактическую перегруппировку" оккупантов возле Лимана.

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Навыки снайпера

Черноморец отметил, что среди военных проходит жесткий отбор на должность снайпера. Они должны обладать рядом навыков:

Быть точным стрелком.

Иметь абсолютное спокойствие.

Уметь подмечать все детали в любых условиях.

Это огромная психологическая подготовка, и если из 40 человек выйдет 3 снайпера, это очень хорошо. Мы берем по своим связям людей, уже суперпрофи и имеющих 90% попаданий в живую силу и в бронетехнику. Они из 308 калибра переходят на 338 калибр,

– отметил снайпер ВСУ.

Волонтер продолжил, что наши военные должны стрелять дальше, чем россияне. Во врага дальность попадания 1400 метров, дальше стрелять не позволяет оружие. У Украины есть оружие, которое стреляет на 2000 метров.

Снайперов учат канадцы и опытные украинцы

По словам Черноморца, суперпрофи проходят переподготовку. Их учат канадцы украинского происхождения. А также опытные товарищи, на счету которых несколько сотен попаданий. Они учат секретам профессии и результаты просто фантастические.

"Мы против того, чтобы серьезные винтовки давать молодым, неопытным снайперам, которых только что отобрали, потому что это очень часто грустно заканчивается. Сейчас мы дали 47 стволов суперпрофи, только несколько из них были ранены, и ни одного убитого. Я очень горжусь этим результатом" , – подчеркнул волонтер.

Черноморец о том, как проходит обучение снайперов: смотрите видео

Россияне охотятся на наших снайперов

Снайпер ВСУ добавил, что россияне охотятся на наших ребят. Применяют и свои винтовки, и "Грады". Наши снайперы с 338 калибром могут и в разведку ходить, и в тыл к врагу. Они отстреливали экипажи танков, взрывали танки, отстреливали охрану мостов, взрывали железнодорожные мосты. За это получили даже государственные награды.

Еженедельно мы стараемся дать хотя бы одно оружие 50 калибра на фронт. Это огромный дефицит, как и винтовка 338 калибра. Я всех призываю заходить на мою страницу в Facebook. Там есть реквизиты, по которым можно сейчас помогать. Если мы сегодня соберем 120 – 130 тысяч гривен, сразу покупаем ее, ставим прицел, глушник и т.д., и уже завтра новая винтовка будет на фронте,

– подчеркнул Черноморец.

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