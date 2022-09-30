Про це 24 каналу розповів снайпер ЗСУ, волонтер Юрій Чорноморець. Раніше ЗСУ показали "тактичне перегрупування" окупантів біля Лиману.

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Навички снайпера

Чорноморець зазначив, що серед військових проходить жорсткий відбір на посаду снайпера. Вони мають володіти низкою навичок:

Бути влучним стрільцем.

Мати абсолютний спокій.

Уміти помічати всі деталі в будь-яких умовах.

Це величезна психологічна підготовка, і якщо з 40 людей вийде 3 снайпери, це дуже добре. Ми беремо по своїх зв'язках людей, які вже є суперпрофі і мають 90% влучань у живу силу й у бронетехніку. Вони з 308 калібру переходять на 338 калібр,

– зауважив снайпер ЗСУ.

Волонтер продовжив, що наші військові повинні стріляти далі, ніж росіяни. У ворога дальність влучання 1400 метрів, далі стріляти не дозволяє зброя. В України є зброя, яка стріляє на 2000 метрів.

Снайперів навчають канадці й досвідчені українці

За словами Чорноморця, суперпрофі проходять перепідготовку. Їх навчають канадці українського походження. А також досвідчені товариші, на рахунку яких є кілька сотень влучань. Вони вчать секретів професії, і результати просто фантастичні.

"Ми проти того, щоб серйозні гвинтівки давати молодим, недосвідченим снайперам, яких щойно відібрали, тому що це дуже часто сумно закінчується. Нині ми дали 47 стволів суперпрофі, лише кілька з них були поранені, і жодного вбитого. Я дуже пишаюсь цим результатом", – наголосив волонтер.

Чорноморець про те, як відбувається навчання снайперів: дивіться відео

Росіяни полюють на наших снайперів

Снайпер ЗСУ додав, що росіяни полюють на наших хлопців. Застосовують і свої гвинтівки, і "Гради" тощо. Наші снайпери з 338 калібром можуть і у розвідку ходити, і в тил до ворога. Вони відстрілювали екіпажі танків, підривали танки, відстрілювали охорону мостів, підривали залізничні мости. За це навіть отримали державні нагороди.

Щотижня ми намагаємось дати бодай одну зброю 50 калібру на фронт. Це величезний дефіцит, як і гвинтівка 338 калібру. Я всіх закликаю заходити на мою сторінку у Фейсбук. Там є реквізити, по яких можна зараз допомагати. Якщо ми сьогодні зберемо 120 – 130 тисяч гривень, одразу купуємо її, ставимо приціл, глушник тощо, і вже завтра нова гвинтівка буде на фронті,

– підкреслив Чорноморець.

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