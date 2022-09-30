Лише за останні дні до медзакладів Старобільська доставили понад двісті окупантів. Не краща ситуація для ворога і в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення.

Читайте також На Херсонщині люди залишились без газу: росіяни, схоже, приєднали газопровід до Криму

"З Бахмутівки везти до лікарень нікого"

Очільник Луганської ОВА розповів, що врятуватись вдалося далеко не всім загарбникам. Зокрема з Бахмутівки, що біля Новоайдару, не було кого госпіталізувати взагалі. Завдяки точному удару наших воїнів на місці загинули понад 50 ворогів, а ще знищено 17 одиниць техніки.

Упродовж четверга, 29 вересня, українська авіація 29 разів вдарила по противнику. Підтверджене ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження військової техніки та трьох ракетних комплексів російської армії.

Наші підрозділи протиповітряної оборони приземлили сім ворожих безпілотників, 5 з яких іранського виробництва. Також збили гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Українські військові успішно відбивають атаки ворога

Кремлівські бійці намагалися атакувати в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне. Втім, безуспішно для ворога.

Російська армія з різних видів озброєння обстрілює населені пункти:

на Краматорському напрямку: Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва, Озерне, Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Пришиб, Донецьке, Старий Караван, Райгородок, Закітне;

на Бахмутському напрямку: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне, Майорськ, Роздолівка, Іванівське, Весела Долина, Торецьк.

Тим часом у Сєвєродонецьку упродовж трьох місяців не можуть відкрити школу № 15, яка найбільше вціліла після атак ворога. Завершення робіт у закладі кожного разу відтерміновують.

Сергій Гайдай зазначив, що не працюють й інші двадцять шкіл громади, які зруйнувала Росія. Очільник Луганської ОВА підсумував: "Це – реальність проблем".

Важливо Планувався виїзд 34 авто: перші деталі ракетного удару по колоні в Запоріжжі

Втрати ворога: останні дані від Генштабу

Упродовж кількох останніх днів підтвердили значні втрати противника одразу на кількох напрямках. Зокрема в місті Токмак Запорізької області ЗСУ знищили десять одиниць озброєння та військової техніки. Також поранили 50 російських військовослужбовців. Ще близько сорока – у Гуляйпільському районі Запорізької області.

Наші воїни у Мелітополі знищили пункт управління противника та зенітно-ракетний комплекс С-300. Понад пів сотні окупантів отримали поранення.

29 вересня затрьохсотили пів тисячі ворогів. Найбільше на Краматорському та Донецькому напрямках. Загалом російська армія зменшилася вже на понад 59 тисяч військових. Втратили 2338 танків, 176 ППО, 264 літаки, 1003 безпілотники, 225 гелікоптерів тощо.

Вас може зацікавити – Як палала казарма з російськими офіцерами: дивіться відео