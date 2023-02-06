Российский снайпер убил последнюю жительницу: жуткое видео из разрушенного Новоселовского

После русских кафиров остается только выжженная земля. Примером этого является поселок Новоселовка в Сватовском районе Луганской области, уничтоженный захватчиками.

Людей в поселке не осталось вообще, оно фактически мертвое. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Кстати говоря Российские войска усиливают наступление в Кременной районе: в ISW проанализировали ситуацию на Востоке

Последнюю жительницу убил русский снайпер

Гайдай констатировал, что в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского. В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами.

Сплошное пожарище… Так выглядит "русский мир",

– написал глава ОВА.

Далее он показал кадры населенного пункта, на которых видно, что Новоселовское полностью уничтожено оккупантами.

Как выглядит Новоселовское: видео

оккупанты готовят наступление на Луганщине

Гайдай также рассказал, что в Луганской области увеличилось количество атак. Однако он заметил, что это не полномасштабное наступление, а подготовка к нему.

Россияне выискивают слабые места, враги уже стащили к линии фронта немало техники и десятки тысяч военных. По словам главы ОВА, россияне в Луганской области могут наступать с трех направлений: Белогоровка, Кременная и Сватово.

Кстати, военные также рассказывали, что с февраля российские войска активизировали наступательные действия к западу от Кременной.