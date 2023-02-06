Российский снайпер убил последнюю жительницу: жуткое видео из разрушенного Новоселовского
Источник:Сергей Гайдай
После русских кафиров остается только выжженная земля. Примером этого является поселок Новоселовка в Сватовском районе Луганской области, уничтоженный захватчиками.
Людей в поселке не осталось вообще, оно фактически мертвое. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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Последнюю жительницу убил русский снайпер
Гайдай констатировал, что в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского. В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами.
Сплошное пожарище… Так выглядит "русский мир",
– написал глава ОВА.
Далее он показал кадры населенного пункта, на которых видно, что Новоселовское полностью уничтожено оккупантами.
Как выглядит Новоселовское: видео
оккупанты готовят наступление на Луганщине
Гайдай также рассказал, что в Луганской области увеличилось количество атак. Однако он заметил, что это не полномасштабное наступление, а подготовка к нему.
Россияне выискивают слабые места, враги уже стащили к линии фронта немало техники и десятки тысяч военных. По словам главы ОВА, россияне в Луганской области могут наступать с трех направлений: Белогоровка, Кременная и Сватово.
Кстати, военные также рассказывали, что с февраля российские войска активизировали наступательные действия к западу от Кременной.