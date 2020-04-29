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      Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе: что известно

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      Снайпер боевиков ранил украинского военного 29 марта
      Снайпер российских наемников ранил бойца ВСУ

      Пророссийский боевик-снайпер 29 марта ранил украинского военного на Донбассе. Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции.

      Информацию о ранении украинского бойца сообщила пресс-служба Минобороны.

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      Что известно о состоянии раненого бойца

      • По данным военных, бойца доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали квалифицированную помощь.
      • Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

      Обратите внимание! С начала 2020 года пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 48 военных. С поименным списком погибших украинских воинов можно ознакомиться по ссылке.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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