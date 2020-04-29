Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе: что известно
Пророссийский боевик-снайпер 29 марта ранил украинского военного на Донбассе. Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции.
Информацию о ранении украинского бойца сообщила пресс-служба Минобороны.
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Что известно о состоянии раненого бойца
- По данным военных, бойца доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали квалифицированную помощь.
- Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Обратите внимание! С начала 2020 года пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 48 военных. С поименным списком погибших украинских воинов можно ознакомиться по ссылке.
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