Снайпер бойовиків поранив українського військового на Донбасі: що відомо
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Проросійський бойовик-снайпер 29 березня поранив українського військового на Донбасі. Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції.
Інформацію про поранення українського бійця повідомила пресслужба Міноборони.
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Що відомо про стан пораненого бійця
- За даними військових, воїна доставили до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу.
- Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.
Зверніть увагу! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 48 військових. З поіменним списком загиблих українських воїнів можна ознайомитись за посиланням.
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