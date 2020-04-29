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      Снайпер бойовиків поранив українського військового на Донбасі: що відомо

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      Снайпер бойовиків поранив українського військового 29 березня
      Снайпер російських найманців поранив бійця ЗСУ

      Проросійський бойовик-снайпер 29 березня поранив українського військового на Донбасі. Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції.

      Інформацію про поранення українського бійця повідомила пресслужба Міноборони.

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      Що відомо про стан пораненого бійця

      • За даними військових, воїна доставили до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу.
      • Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

      Зверніть увагу! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 48 військових. З поіменним списком загиблих українських воїнів можна ознайомитись за посиланням.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини України Операція Об'єднаних сил
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