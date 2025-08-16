Недавно ВСУ в Донецкой области смогли установить рекорд, используя винтовки "Аллигатор". Это оружие, способное поражать цель на расстоянии 2 километра. Винтовки разрабатывались для ударов по материальным объектам, бронетехнике и укреплениям. Их еще называют "антиматериальными".

Реальность продиктовала свои требования и показала, что винтовки "Аллигатор" на самом деле имеют больше возможностей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Какие характеристики винтовок "Аллигатор"?

Снайперы из подразделения "Призрак" 14 августа смогли ликвидировать двух россиян с помощью выстрелов из винтовки "Аллигатор" 14,5 мм калибра. Это произошло на отрезке Покровск – Мирноград. Таким образом украинские бойцы обновили мировой рекорд по дальности результативного выстрела.

Винтовки "Аллигатор" – это украинская разработка "ХАДО-Холдинг", что базировалось в Харькове. Предприятие создало магазинную винтовку на 5 патронов. Однако как выяснилось, оружие, вероятно, может вести непрерывный огонь после окончания магазина.

Ствол "Алигартора" составляет 1200 миллиметров. На его срезе скорость пули достигает от 980 до 1000 метров в секунду. Вес винтовки вполне соответствует ее размеру – 25 килограммов.

"Аллигатор" значительно превысил ожидания своих создателей, которые отмечали, что винтовка может поражать материальные цели на расстоянии 2 километров. Ею можно поражать не только стальные объекты, но и личный состав врага, то есть на самом деле она является более функциональной, чем планировалось изначально.

Украинские снайперы поразили двух оккупантов из винтовки "Аллигатор": смотрите видео

В этой винтовке штатное рассеивание патрона Б-32 14,5х114 миллиметров на дальности 1,5 километра – это 1 на 1 метр.

Когда речь идет о стрельбе на целых 4 километра, то даже на уровне теории не обойтись без серии выстрелов для достижения соответствующего результата. В то же время в целом максимальная дальность полета пули при выстреле из "Аллигатора" - 7 километров,

– пишет издание.

В "Аллигаторе" используется пуля 14,5 мм калибра с сердечником весом более 63 граммов. Она на дальности 800 метров может пробить 20 миллиметров бронестали, а преодолев 4 километра – пробьет стену.

Стоит внимания! Журналист и военный Юрий Бутусов, который сообщил об удачной работе снайперов в Донецкой области, добавил, что предыдущий такой рекорд также удалось поставить бойцу подразделения СБУ Вячеславу Ковальскому. Тогда защитник для поражения врага на дальности 3800 метров использовал украинскую винтовку "Властелин горизонта".