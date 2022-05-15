Мастерское уничтожение боевых машин оккупантов
Минобороны опубликовало видео, где противотанкисты рассказали о своей тактике, поведении врага и собственной мотивации.
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Российские захватчики применяют против наших сил преимущественно тяжелое вооружение. Операторы противотанковых комплексов ВСУ мастерски уничтожают боевые машины рашистов,
– говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что украинские бойцы остаются сильными духом и дают достойный отпор.
Потери россиян в войне
- Российские военные продолжают нести колоссальные потери. По состоянию на 15 мая ВСУ ликвидировали 27 400 бойцов. Быстрыми темпами россияне также теряют свою технику – уже уничтожено 1220 танков, 2958 бронированных машин и 42 единицы специальной техники.
- По данным Генштаба ВСУ, морально психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, солдаты даже отказываются выполнять приказы.
- Интересно, что британская разведка сообщила, что вторжение россиян вышло далеко за пределы прогнозируемого ими графика. Россия потеряла около трети своих наземных боевых сил, которые подготовила для вторжения в Украину.
Проблемы с наступлением у россиян будут только усугубляться рядом важных факторов, в частности: отсутствие доступа к оборудованию и высоким технологиям, средствам слежки и разведывательных дронов, средств слежки и разведывательных дронов.
Говорят, что для России важны для ведения разведки и нацеливания артиллерии беспилотники. Тем не менее, они оказались уязвимыми к украинским средствам противовоздушной обороны.
К слову, противовоздушная оборона уничтожила уже 416 вражеских беспилотников. Только за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили 8 воздушных целей: 7 беспилотников типа "Орлан-10" и 1 самолет.
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