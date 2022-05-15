Майстерне знищення бойових машин окупантів
Міноборони опублікувало відео, де протитанкісти розповіли про свою тактику, поведінку ворога та власну мотивацію.
Увага Основне завдання – залякування та геноцид: Росія направила в Україну майже 2,5 тисяч кадирівців
Російські загарбники застосовують проти наших сил переважно важке озброєння. Оператори протитанкових комплексів ЗСУ майстерно знищують бойові машини рашистів,
– йдеться у повідомленні.
У Міноборони додали, що українські бійці залишаються сильними духом та дають гідну відсіч.
Втрати росіян у війні
- Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат. Станом на 15 травня ЗСУ ліквідували 27 400 бійців. Швидкими темпами росіяни також втрачають свою техніку – знищено уже 1220 танків, 2958 броньованих машин та 42 одиниці спеціальної техніки.
- За даними Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, солдати навіть відмовляються виконувати накази.
- Цікаво, що британська розвідка повідомила, що вторгнення росіян вийшло далеко за межі прогнозованого ними графіку. Росія втратила близько третини своїх наземних бойових сил, які підготувала для вторгнення в Україну.
Проблеми з наступом у росіян лише посилюватимуться через низку важливих факторів, зокрема: відсутність доступу до обладнання та високих технологій, засобів стеження та розвідувальних дронів, засобів стеження та розвідувальних дронів.
Кажуть, що для Росії надважливими для ведення розвідки та націлювання артилерії є безпілотники. Однак, т халепа – вони виявились вразливими до українських засобів протиповітряної оборони.
До слова, протиповітряна оборона знищила уже 416 ворожих безпілотників. Лише за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил збили 8 повітряних цілей: 7 безпілотників типу "Орлан-10" та 1 літак.
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