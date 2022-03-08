Снаряд попал в жилой дом на Харьковщине: есть погибшие, среди них – ребенок

Вечером 8 марта российские оккупанты снова атаковали Харьковщину. Вражеский снаряд попал в жилой дом в селе Донец, что в Чугуевском районе.

Россияне нанесли авиационный удар около 19:05. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Есть жертвы авиаудара

На место оперативно прибыли пять местных спасателей. Им удалось спасти 1 человека, который в результате авиаудара оказался под завалами. К сожалению, вражеская атака унесла жизни двух человек, среди жертв – 7-летний ребенок.

Кадры с места трагедии на Харьковщине / Фото ГСЧС

Какая ситуация в области

Ранее в Харьковской ОВА сообщили, что Россия продолжает бомбардировать объекты критической инфраструктуры и жилые дома в области. Под ударом также – теплоэлектростанции. Очень сложная ситуация, в частности, в городе Изюм. В подвале больницы остаются больные и раненые пациенты.

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