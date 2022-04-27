"Снаряд упал к нам в подъезд": жуткие воспоминания очевидцев смертельного обстрела в Харькове

Российские военные снова обстреляли один из районов Харькова в ночь на 27 апреля. Вражеский снаряд попал в жилой дом. Он прилетел прямо в подъезд.

Харьков в огне

Также возникло несколько пожаров в многоэтажках. Об этом в эфире 24 канала сказала наша корреспондентка из Харькова.

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Она рассказала, что ночь и утро 27 апреля были беспокойны. Оккупанты били по спальным районам, в частности пожар в Салтовке тушили с 2 ночи, полностью выгорела пара этажей.

За сутки было 14 пожаров в многоэтажках, уже почти 2 тысячи домов уничтожены – как жилых, так и не жилых. Обстрелы были и по области.

Жители обстрелянного Харькова поделились историями

Журналистке 24-го канала в Харькове удалось пообщаться с жителями микрорайона, который обстреливают россияне.

Этот жилищный сектор попал под обстрел уже не в первый раз. К сожалению, там погибли 2 женщины и 1 мужчина. Вдвое больше людей ранены.

Минометный снаряд российских оккупантов попал на козырек подъезда, пролетел сквозь металл и разорвался прямо на пороге первого этажа дома. Туда как-раз пытались забежать люди, услышавшие воздушную тревогу.

У нас упало прямо в подъезд. Люди испугались и начали забегать, когда услышали первый прилет. Одна женщина успела забежать, ее отбросило волной в дом, другую – на улицу, еще одну – к стенке,

– рассказал очевидец.

Также в этом и близлежащих домах выбило окна. Машины тоже пострадали.

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