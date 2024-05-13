02:31, 13 мая

Министерство обороны Украины на фоне наступления россиян в Харьковской области прокомментировало заявления, что якобы в регионе нет фортификаций.

Бригадный генерал Александр Яковец объяснил, что наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на некотором расстоянии. То есть там, где уже можно использовать железобетонные сооружения и средства инженерного вооружения.

Перед ним – тот (второй – 24 Канал) рубеж, где работают подразделения командования Сил поддержки ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Он тоже оборудуется в различных условиях на разных участках. В частности, на Харьковщине – это под постоянными обстрелами противника. Даже на расстоянии от 15 до 17 километров,

– сказал он.

По словам чиновника, первый рубеж – или так называемый "передний край" – удерживают и оборудуют сами подразделения. Там говорить об использовании тяжелой техники, железобетонных сооружений, к сожалению, нет возможности.