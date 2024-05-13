У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніші події понеділка, 13 травня. Це уже вісімсот десята доба від початку повномасштабної російсько-української війни.
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Укріплення Харківщини
Міністерство оборони України на тлі наступу росіян у Харківській області прокоментувало заяви, що нібито в регіоні немає фортифікацій.
Бригадний генерал Олександр Яковець пояснив, що найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані. Тобто там, де вже можна використовувати залізобетонні споруди та засоби інженерного озброєння.
Перед ним – той (другий – 24 Канал) рубіж, де працюють підрозділи командування Сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Він теж обладнується у різних умовах на різних ділянках. Зокрема, на Харківщині – це під постійними обстрілами противника. Навіть на відстані від 15 до 17 кілометрів,
– сказав він.
За словами посадовця, перший рубіж – або так званий "передній край" – утримують та обладнують самі підрозділи. Там говорити про використання важкої техніки, залізобетонних споруд, на жаль, немає можливості.
У Росії стверджують, що під час атаки на Бєлгород знищили за допомогою ППО 12 реактивних снарядів "Вампір" і 2 – "Вільха". Ворожі ЗМІ повідомляють, що був пошкоджений будинок на бульварі Юності, територія дитячого майданчика, а також ТЕЦ. Без світла залишився район Харгори.
Наступ ворога на Вовчанськ
Генштаб ЗСУ заявляє, що окупанти залучили до 5 батальйонів для наступу, зокрема, на Вовчанськ Харківської області. Загарбники мають тактичний усіх, однак наші захисники суттєво зменшили особовий склад росіян, продовжують це робити.