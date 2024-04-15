Так, планируется еще законтрактовать еще сотни тысяч боеприпасов. В частности, речь идет о цифре в 300 тысяч.

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Чехия уже законтрактовала 180 тысяч боеприпасов для Украины

По словам премьер-министра Чехии Петр Фиала, ситуация в Украине является критической. Он отметил, что у украинских защитников заканчиваются боеприпасы и поэтому они вынуждены ежедневно принимать сложные решения.

"Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", – подчеркнул глава чешского правительства.

По словам премьер-министра, успех чешской инициативы по поиску боеприпасов для Украины объясняется ее "обманчивой простотой".

Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы,

– сообщил Фиала.

Кроме этого, Фиала указал, целом к инициативе присоединилось около 20 стран.

800 тысяч снарядов для Украины