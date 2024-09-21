Поставляет снаряды Украине и покупает российскую нефть: что кроется за неопределенностью Индии

Западные СМИ писали, что Индия поставляет Украине боеприпасы через ЕС. Но это не должно быть оправданием того, что там продолжают сотрудничать с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что нельзя как-то сравнивать эти две ситуации.

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Почему Индия так делает

Как отметил Клочок, Украина должна благодарить Индию за боеприпасы. Но надо осуждать ее за продолжение сотрудничества с Россией. Таким образом мы продемонстрируем государственный прагматизм с сохранением украинских ценностей.

Также непонятно, почему именно сейчас в публичное пространство вкинули информацию о поставках боеприпасов. Очевидно, что Россия об этом знала, поэтому проводила определенные встречи на уровне МИД. Но они не привели к положительным результатам для России.

В Индии ответили, что будут зарабатывать там, где могут. Тут есть положительные моменты для Украины. Но в целом все имеет достаточно циничный вид.

За этим стоит индийский государственный цинизм. Им наплевать, что убивают украинцев. Поставка боеприпасов не должна оправдывать того, что Индия покупает российскую нефть,

– подчеркнул Клочок.

Обратите внимание! В Индии признают, что и в дальнейшем покупают российскую нефть. Там отметили, если субъект не находится под санкциями, то они и в дальнейшем будут покупать у самого дешевого поставщика.