Снаряды не попали в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, – МВД

В интернете распространяется информация, что в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными РФ видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединения Радон". Однако радиационный фон остается в норме.

Спасатели Киевского гарнизона и сотрудники Опытно-испытательной лаборатории ГСЧС в Киеве выехали на место происшествия для разведки и измерения радиационного фона воздуха.

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На месте было установлено, что в результате обстрелов, неизвестный объект попал рядом с предприятием и не попал в важные объекты.

Выхода радионуклидов в окружающую среду не произошло. Радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет,

– заявила заместитель директора ГСП "Объединение Радон" по производственным вопросам Елена Полякова.

Также на месте работала опытно-испытательная лаборатория Главного управления, которая подтвердила, что угрозы для населения нет.

К слову, враг пытается атаковать столицу. Однако сейчас в Киеве спокойно, ситуацию полностью контролируют украинская армия и тероборона.

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