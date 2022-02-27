Рятувальники Київського гарнізону та співробітники Дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС у Києві виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря.

До теми На лівому березі Києва радіаційний фон у нормі

На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів, невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та не потрапив у важливі об‘єкти.

Виходу радіонуклідів в оточуюче середовище не відбулося. Радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає,

– заявила заступниця директора ДСП "Об’єднання Радон" з виробничих питань Олена Полякова.

Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління, яка підтвердила, що загрози для населення немає.

До слова, ворог намагається атакувати столицю. Однак наразі в Києві спокійно, ситуацію повністю повністю контролюють українська армія та тероборона.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.