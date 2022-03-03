Снаряды попали в больницу: оккупанты продолжают обстреливать Васильевский район

Оккупанты продолжают обстреливать Васильевский район. В течение сегодняшнего дня вражеские войска обстреливали инфраструктуру общины.

Как сообщает председатель Запорожской ОГА Александр Старух, в течение 3 марта враг повредил жилые дома и магазины. Однако больше всего главу администрации пугает тот факт, что россияне безжалостно атаковали больницу.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупанты продолжают обстреливать Васильевский район: есть жертвы

Старух рассказывает, что сегодня вражеские снаряды попали в больницу. Как следствие – четыре человека получили тяжелые ранения, трое погибли от полученных ранений.

Кроме того, в результате обстрела получен значительный материальный ущерб. Повреждено приемное, реанимационное и хирургическое отделение. Сейчас есть проблемы с отоплением, электроснабжением и водой.

Несмотря на это врачи продолжают выполнять свою работу и оказывать медицинскую помощь жителям общины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!