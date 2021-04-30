Совет нацбезопасности и обороны может ввести очередной пакет санкций. На этот раз они могут касаться главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира.

Об этом заявили в LB.ua со ссылкой на собственные источники, близкие к руководству правоохранительных органов.

Важно СНБО готовит санкции против 5 нардепов, – СМИ

Кроме того, СНБО, вероятно, продолжит работу в отношении контрабандистов.

СНБО рассмотрит возможность введения санкций против людей, которые занимаются "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС – 24 канал) и "обналом", а также лидеров преступного мира,

– пишет издание.

Ряд решений, по данным источника, находятся в состоянии подготовки. Еще один профильный собеседник издания отметил, что трудно сказать, когда именно эти решения примут.

Интересно! Раньше говорили, что в список контрабандистов могут попасть лица, причастные к контрабанде сигарет в Европу в больших объемах.

Отметим, что еще в начале апреля СНБО принял решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-10 украинской контрабанды".

Президент Владимир Зеленский 23 апреля внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении уголовной ответственности за контрабанду. Сейчас за незаконную перевозку товаров через таможенную территорию предусмотрена только административная ответственность.