СНБО готовит санкции против 5 нардепов, – СМИ
Совет национальной безопасности и обороны готовит пакет санкций против 5 народных депутатов. Они представляют разные политические силы.
Источник:УНН
Внутренние санкции против нардепов планируют ввести на ближайшем заседании СНБО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
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Есть список из 5 депутатов на ближайшее заседание, будут санкции касательно них. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить,
– сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной для введения санкции против нардепов может стать как наличие двойного гражданства, так и коммерческая деятельность аффилированных к парламентариям структур.
Санкции Совета нацбезопасности: последние новости
- На заседании СНБО 15 апреля приняли новый пакет санкций. В основном ограничения касались контрабандистов.
- Это было уже не первое решение касательно контрабандистов, ведь 2 апреля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против 10 человек.
- Со своей стороны Владимир Зеленский 21 апреля ввел в действие второй пакет санкций СНБО. В частности, говорилось о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний.
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