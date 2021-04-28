Совет национальной безопасности и обороны готовит пакет санкций против 5 народных депутатов. Они представляют разные политические силы.

Внутренние санкции против нардепов планируют ввести на ближайшем заседании СНБО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Читайте также В НАБУ просят СНБО ввести санкции против Фирташа

Есть список из 5 депутатов на ближайшее заседание, будут санкции касательно них. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить,

– сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной для введения санкции против нардепов может стать как наличие двойного гражданства, так и коммерческая деятельность аффилированных к парламентариям структур.

Обратите внимание! В УНН отметили, что владеют информацией о том, кто именно попал в санкционный список. Однако, отказались обнародовать фамилии нардепов до официального решения СНБО.

Санкции Совета нацбезопасности: последние новости