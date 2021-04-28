Рада національної безпеки та оборони готує пакет санкцій проти 5 народних депутатів. Вони представляють різні політичні сили.

Внутрішні санкції проти нардепів планують запровадити на найближчому засіданні РНБО. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

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Є список з 5 депутатів на найближче засідання, будуть санкції до них. Це перші персонажі, згодом можуть цей список розширити,

– сказав співрозмовник агентства.

За його словами, причиною для запровадження санкції може стати як наявність подвійного громадянства, так і комерційна діяльність афільованих до парламентарів структур.

Зверніть увагу! В УНН зазначили, що володіють інформацією про те, хто саме потрапив до санкційного списку. Проте, відмовились оприлюднити прізвища нардепів до офіційного рішення РНБО.

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