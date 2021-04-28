РНБО готує санкції проти 5 нардепів, – ЗМІ
Рада національної безпеки та оборони готує пакет санкцій проти 5 народних депутатів. Вони представляють різні політичні сили.
Джерело:УНН
Внутрішні санкції проти нардепів планують запровадити на найближчому засіданні РНБО. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
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Є список з 5 депутатів на найближче засідання, будуть санкції до них. Це перші персонажі, згодом можуть цей список розширити,
– сказав співрозмовник агентства.
За його словами, причиною для запровадження санкції може стати як наявність подвійного громадянства, так і комерційна діяльність афільованих до парламентарів структур.
Санкції Ради нацбезпеки: останні новини
- На засіданні РНБО 15 квітня ухвалили новий пакет санкцій. Здебільшого обмеження стосувались контрабандистів.
- Це було вже не перше рішення щодо контрабандистів, адже 2 квітня Рада нацбезпеки й оборони запровадила персональні санкції проти 10 осіб.
- Зі свого боку Володимир Зеленський 21 квітня ввів у дію другий пакет санкцій РНБО. Зокрема, мовилося про застосування персональних економічних та інших санкцій щодо 13 громадян та 95 компаній.
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