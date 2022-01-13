СНБО не "выстраивается в ряд" по первому слову Зеленского, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что Владимир Зеленский не сможет использовать реестр олигархов как политический инструмент. Все потому, что в СНБО входят 22 человека. Каждый имеет свое мнение и свой жизненный опыт.

Данилов заверил, что каждый из членов СНБО имеет право высказать свое мнение. Речь идет о дискуссии, а не "перечат или не перечат" Зеленскому.

Заметьте 50 на 50, – Данилов отказался отвечать, работает ли его заместитель на Россию

Если вы считаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд – это не так,

– подчеркнул Данилов.

Во время заседаний СНБО продолжаются дискуссии

Данилов для примера привел ситуацию со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Члены СНБО однажды рассматривали вопрос, который был под протокольное поручение.

Вспыхнула дискуссия. Последним выступал Стефанчук. Спикер заявил, что "друзья, я считаю, что так и так". Зеленский имел другое мнение. В то же время он послушал речь Стефанчука и заявил: "О, разберемся, глава Верховной Рады говорит дельную вещь".

Данилов заметил, что Зеленский – главный. Он подписывает указы. В то же время СНБО – коллегиальный орган. На его заседаниях продолжаются дискуссии.

Самое важное из интервью Данилова

Данилов признался, что украинская власть узнала о появлении коронавируса еще в 2019 году. Тогда поступило первое сообщение, что в Ухане что-то происходит. Данилов заметил, что тогда об этом никто не знал и не говорил. Со временем пандемия начала активно набирать обороты.

Секретарь СНБО также рассказал о плане Владимира Путина. По словам Данилова, целью главы Кремля является уничтожение Украины как государства. Путин хочет дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы сделать свое черное дело. Данилов отметил, что прежде чем "зариться на чужой огород", России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами.

Сколько украинских олигархов насчитали в СНБО: смотрите видео