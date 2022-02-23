СНБО не исключает введение комендантского часа
Совет национальной безопасности и обороны будет просить Раду ввести в Украине чрезвычайное положение. Кроме этого, не исключают введение комендатского часа.
Если будет потребность в соответствующем решении – его примут. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 канал.
Важно СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране
Данилов: Никто никого не будет кошмарить
По его словам, обязанность власти – обеспечивать безопасность Украины. Поэтому в соответствии с ситуацией будут принимать нужные решения.
При необходимости (введут комендантский час – 24 канал). Никто никого не будет кошмарить,
– подчеркнул Данилов.
Он объяснил, что в случае необходимости для обеспечения безопасности соответствующее решение будет обязанностью и задачей страны.
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