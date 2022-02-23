СНБО не исключает введение комендантского часа

Совет национальной безопасности и обороны будет просить Раду ввести в Украине чрезвычайное положение. Кроме этого, не исключают введение комендатского часа.

Если будет потребность в соответствующем решении – его примут. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 канал.

Важно СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране

Данилов: Никто никого не будет кошмарить

По его словам, обязанность власти – обеспечивать безопасность Украины. Поэтому в соответствии с ситуацией будут принимать нужные решения.

При необходимости (введут комендантский час – 24 канал). Никто никого не будет кошмарить,

– подчеркнул Данилов.

Он объяснил, что в случае необходимости для обеспечения безопасности соответствующее решение будет обязанностью и задачей страны.

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