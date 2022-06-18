В СНБО опровергли данные о большом количестве погибших украинских воинов

Алексей Данилов опроверг информацию о якобы больших потерях украинской армии. Ведь те, кто заявили о цифрах, не имели возможности получить такую информацию.

Данилов говорит, что данными о потерях нашей армии играть не следует. Не нужно их придумывать. Об этом секретарь СНБО сообщил в одном из интервью, опубликованном 18 июня.

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Данилов опроверг данные о потерях ВСУ

Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте гибнут. Кое-кто вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО отмечает, что каждый должен отвечать за свои слова. Когда речь идет о погибших, то называть определенные неточные цифры ни в коем случае нельзя.

"Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", – говорит Данилов.

Кто из политиков называл цифры

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 15 июня заявил, что каждый день на Востоке до 1 тысячи украинских военных погибают или получают ранения. По словам Арахамии, средняя цифра в день – это от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Тем временем, народный депутат Роман Костенко частично опроверг слова Давида Арахамии. Он отметил, что заявление лидера "Слуги народа" о многочисленных потерях в рядах ВСУ может быть просто неправильно объяснено. Костенко говорит, что общался с командованием наших Вооруженных Сил и цифры в целом гораздо меньше. По словам народного депутата, данные Арахамии о потерях могут распространяться разве что на всю линию фронта по Украине. На Донбассе таких многочисленных потерь не может быть.

В то же время Владимир Зеленский 1 июня заявлял, что каждый день Украина теряет от 60 до 100 украинских военных. И это только потому, что Россия активизировалась на Донбассе.

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