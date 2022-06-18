Данілов каже, що даними про втрати нашої армії гратися не слід. Не треба їх вигадувати. Про це секретар РНБО повідомив в одному з інтерв'ю, що опублікували 18 червня.

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Данілов спростував дані про втрати ЗСУ

Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна.

"Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – каже Данілов.

Хто з політиків називав цифри

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 15 червня заявив, що кожного дня на Сході до 1 тисячі українських військових гинуть чи отримують поранення. За словами Арахамії, середня цифра за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених.

Тим часом народний депутат Роман Костенко частково спростував слова Давида Арахамії. Він зазначив, що заява лідера "Слуги народу" про численні втрати у лавах ЗСУ може бути просто неправильно пояснена. Костенко каже, що спілкувався із командуванням наших Збройних Сил й цифри в цілому набагато менші. За словами народного депутата, дані Арахамії про втрати можуть поширюватися хіба на всю лінію фронту по Україні. На Донбасі таких чисельних втрат не може бути.

Водночас Володимир Зеленський 1 червня заявляв, що кожного дня Україна втрачає від 60 до 100 українських військових. І це лиш через те, що Росія активізувалася на Донбасі.

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