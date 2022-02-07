Об этом глава Верховной Рады Украины сообщил журналистам и представителям СМИ в Киеве 7 февраля.
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Не рассматривалось (вопрос санкций против телеканала "НАШ" – 24 канал) на СНБО, будет рассматриваться, будем принимать решение,
– сказал Руслан Стефанчук.
Ранее украинские средства массовой информации писали, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ", который связывают с пророссийским политиком Мураевым.
Отмечалось, что Служба безопасности фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале.
Скандалы с каналом "НАШ": что известно
- Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения неоднократно проверял телеканал "НАШ".
- Ресурс несколько раз получал штрафы, однако не исправлял своих ошибок. По этой причине в сентябре 2021 года Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии канала.
- Видеохостинг YouTube в ноябре 2021 года частично заблокировал пророссийский канал "НАШ".