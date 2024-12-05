Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского на сайте Офиса Президента.

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Что известно о решении СНБО

Владимир Зеленский указом от 5 декабря 2024 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период", согласно которому Кабинету Министров дали ряд поручений.

Теперь правительство должно разработать дополнительное нормативно-правовое урегулирование "установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медобразованием на должности военной службы, которые непосредственно не связаны с медицинской практикой (службой)".

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе.

В то же время, правила не будут касаться в случае назначения, которое будут осуществлять по собственному желанию человека.

Напомним, что незадолго до этого несколько украинских нардепов сообщали, что военных медиков начали переводить в пехоту, в частности, об этом сообщили Алексей Гончаренко и Анна Скороход, возмущаясь, что людей, спасающих жизнь нашим военным, переводят в штурмовики.