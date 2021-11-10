СНБО соберется на заседание 10 ноября: Данилов рассказал, какую тему обсудят

Владимир Зеленский дал поручение созвать Совет национальной безопасности и обороны 10 ноября. На заседании поднимут наиболее актуальную тему – ситуацию на белорусско-польской границе.

Как рассказал Данилов, решение о созыве заседания СНБО было принято 9 ноября.

Важно Несколько десятков мигрантов прорвались на территорию Польши: некоторым удалось сбежать

Накануне состоялись два совещания, на которых обсудили миграционный кризис в ЕС и ситуацию, которая сложилась на границе с Беларусью.

Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО,

– объяснил секретарь СНБО.

Он добавил, что вопрос мигрантов на белорусско-польской границе и будет ключевым на совещании.

Готова ли Украина к провокациям

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью находится под контролем. Однако есть риски, что иностранцы попытаются попасть в страны Евросоюза и через территорию Украины. В то же время он заверил, что правительство Польши принимает необходимые меры, чтобы укрепить этот участок границы.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сейчас ситуация на границе полностью контролируется.

Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты,

– рассказал Енин.

По его словам, Украина принимает все необходимые меры, в частности:

по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью;

органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, беспилотниками и служебными собаками.