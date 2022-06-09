СНБО заседал по причинам оккупации Юга, почему это произошло – пока неясно, – Данилов
Источник:"Радио Свобода"
Алексей Данилов рассказал, что СНБО заседал по причине оккупации Юга. В то же время, окончательного ответа, почему это произошло, пока нет.
Секретарь СНБО признался, что вопрос довольно сложный. Во время заседания говорили о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой областях.
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Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения.
– заявил Данилов.
Он добавил, что приоритетом Украины является дать решительный ответ российским захватчикам. Данилов подчеркнул, что вопрос политики – поставленный на определенную паузу. Украине нужно побороть врага. Для этого все должны быть едино.
Данилов о "разминированном" Чонгаре
Алексей Данилов прокомментировал слухи о якобы "разминированном" мосте через Чонгар. Секретарь СНБО отметил, что уже был ответ Генштаба ВСУ. В то же время, прежде всего вопрос – к военной контрразведке.
Данилов подчеркнул, что ответ будет непременно. Ее озвучат публично.
Заявление Генштаба
В апреле Генштаб ВСУ сообщил, что мост, соединяющий оккупированный Крым и материковую Украину, был заминирован . Однако украинским защитникам "противостояли превосходящие в 15 раз силы противника".
"Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий сделают установленным законом способом после их завершения", – говорится в сообщении.
Прессслужба Генштаба ВСУ добавила, что их позиция проста. Герои должны получать случаи, а захватчики и их муртады – сидеть за решеткой.
Украинские защитники и защитницы по всем направлениям продолжают наносить российским оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 8 июня Генштаб ВСУ сообщил о 31,5 тысячах ликвидированных оккупантов.
Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1393 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц,
- артиллерийских систем – 703 (+9) единиц,
- РСЗО – 213 (+6) единиц,
- средства ПВО – 96 (+0) единиц,
- самолетов – 212 (+0) единиц,
- вертолетов – 178 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера – 13 (+0) единиц,
- автомобильная техника и автоцистерны – 2406 (+1) единиц,
- специальная техника – 53 (+0).