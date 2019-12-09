СНБО исключит из списка террористов женщину, которую внесли туда случайно

Женщину ошибочно внесли в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, при формировании санкционных списков СНБО. Она не имеет никакого отношения к преступной деятельности на оккупированной территории. Указ на исправление ошибки уже готов.

О допущенной неточности сообщил в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов.

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К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут,

– написал Данилов.

По его словам, она, в отличие от другой Агаповой, не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области.

Данилов добавил, что уже общался по телефону с Агаповой и извинился за допущенную ошибку.

Решение внести изменения для исправления ошибки приняли 7 декабря во время закрытого заседания СНБО. Указ подпишет президент Владимир Зеленский после возвращения с нормандского саммита.