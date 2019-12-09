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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      СНБО исключит из списка террористов женщину, которую внесли туда случайно

      15 Читати новину українською
      СНБО внесло в санкционный список не того человека / Фейсбук Алексея Данилова

      Женщину ошибочно внесли в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, при формировании санкционных списков СНБО. Она не имеет никакого отношения к преступной деятельности на оккупированной территории. Указ на исправление ошибки уже готов.

      О допущенной неточности сообщил в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов.

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      К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут,
      – написал Данилов.

      По его словам, она, в отличие от другой Агаповой, не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области.

      Данилов добавил, что уже общался по телефону с Агаповой и извинился за допущенную ошибку.

      Решение внести изменения для исправления ошибки приняли 7 декабря во время закрытого заседания СНБО. Указ подпишет президент Владимир Зеленский после возвращения с нормандского саммита.

      Что известно о путанице

      • Виктория Бурлакин (девичья фамилия – Агапова) работает медсестрой. Уже 9 месяцев не получает заработной платы, поскольку "находится под санкциями".
      • Женщину внесли в санкционный список за то, что она якобы была председателем избирательной комиссии в оккупированной Макеевке. На самом деле Викторию Бурлакин перепутали с сепаратисткой из-за одинаковой девичьей фамилии. Сепаратистка Агапова в соцсетях открыто рассказывает о любви к советскому прошлому и регулярно выражает свою антиукраинскую позицию.
      • Накануне Виктория Бурлакин обращалась в СНБО, правительство, СБУ.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Санкции СНБО Алексей Данилов
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