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      РНБО виключить зі списку терористів жінку, яку внесли туди випадково

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      РНБО внесло до санкційного списку не ту людину / Фейсбук Олексія Данілова

      Жінку помилково внесли до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, під час формування санкційних списків РНБО. Вона не має жодного стосунку до злочинної діяльності на окупованій території. Указ на виправлення помилки вже готовий.

      Про допущену неточність повідомив у фейсбуці секретаря РНБО Олексій Данілов.

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      На жаль, під час формування санкційних списків допущена прикра неточність і до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, було внесено Агапову Вікторію Сергіївну, жительку міста Бахмут,
      – написав Данілов.

      За його словами, вона, на відміну від іншої Агапової, не має жодного стосунку до роботи так званої "територіальної виборчої комісії" на окупованій території Донецької області.

      Данилов додав, що вже спілкувався телефоном з Агаповою та вибачився за допущену помилку.

      Рішення внести зміни для виправлення помилки прийняли 7 грудня під час закритого засідання РНБО. Указ підпише президент Володимир Зеленський після повернення з нормандського саміту.

       

       

      Що відомо про плутанину

      • Вікторія Бурлакіна (дівоче прізвище – Агапова) працює медсестрою. Вже 9 місяців не отримує заробітної плати, бо "перебуває під санкціями".
      • Жінку внесли у санкційний список за те, що начебто була головою виборчої комісії в окупованій Макіївці. Насправді ж Вікторію Бурлакіну переплутали із сепаратисткою через однакове дівоче прізвище, ім'я та по батькові. Сепаратистка Агапова у соцмережах відкрито розповідає про любов до радянського минулого та регулярно висловлює свою антиукраїнську позицію.
      • Напередодні Вікторія Бурлакіна зверталася до РНБО, уряду, СБУ.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Олексій Данілов РНБО Санкції Новини Донецька
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