РНБО виключить зі списку терористів жінку, яку внесли туди випадково

Жінку помилково внесли до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, під час формування санкційних списків РНБО. Вона не має жодного стосунку до злочинної діяльності на окупованій території. Указ на виправлення помилки вже готовий.

Про допущену неточність повідомив у фейсбуці секретаря РНБО Олексій Данілов.

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На жаль, під час формування санкційних списків допущена прикра неточність і до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, було внесено Агапову Вікторію Сергіївну, жительку міста Бахмут,

– написав Данілов.

За його словами, вона, на відміну від іншої Агапової, не має жодного стосунку до роботи так званої "територіальної виборчої комісії" на окупованій території Донецької області.

Данилов додав, що вже спілкувався телефоном з Агаповою та вибачився за допущену помилку.

Рішення внести зміни для виправлення помилки прийняли 7 грудня під час закритого засідання РНБО. Указ підпише президент Володимир Зеленський після повернення з нормандського саміту.