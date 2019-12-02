Нові санкції України по Криму: у чому ефект і хто потрапив у списки

Запровадження урядом нових антиросійських санкцій по Криму дуже правильно. Чим більше санкцій, тим краще. Попри заяви про їх неефективність, це дієвий інструмент.

Нові санкції свідчать, що в керівництва України є політична воля. Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Захист культурної спадщини України – дуже важливий момент. І нові санкції – показник, що Україні не байдужі ці речі,

– зазначає Олександр Хара.

Водночас дипломат підкреслює: непогано, щоб ці санкції були не лише номінальними. Були застосовані певні дії до російських активів цих компаній або людей в Україні, з ними пов’язаних. Також важливо синхронізувати українські санкційні списки з європейськими і американськими.

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Які санкції проти Росії ввела Україна?

Президент України Петро Порошенко в березні 2019 року ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.

27 листопада Кабінет міністрів запровадив санкції проти 131 юридичної особи за руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму, здійснення там теле- і радіомовлення, а також постачання матеріалів для оборонно-промислового комплексу Росії.

За його словами, дурниці, що санкції не ефективні, оскільки не змінили агресивну політику Росії, про що часто говорять в Європі. Це частково правда.

Якщо є порушення міжнародного права, то повинна бути реакція. Другорядне питання – впливає чи ні це на поведінку Росії. По-друге, санкції, які застосовують Україна, ЄС і США – великий потенціал для зменшення ресурсної бази Росії, що унеможливлює продовження агресії,

– наголошує Олександр Хара.

Приміром, розповідає експерт, Україна припинила співпрацю з Росією в оборонній сфері, чим зірвала модернізацію деяких проєктів російського флоту. Без продукції «Південмашу росіяни мають великі проблеми у підтримці боєздатності стратегічних сил.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії?

ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні пів року. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

До економічних санкцій ЄС проти Росії входять:

• обмеження доступу на первинний і вторинний ринки капіталу ЄС для 5 російських держбанків та їхніх дочірніх структур, а також для 3 великих російських енергетичних і 3 оборонних компаній;

• заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);

• заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб армії країни;

• обмеження доступу Росії до стратегічних технологій та послуг у галузі нафтовидобування.