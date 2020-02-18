СНБО разработал новую стратегию нацбезопасности: детали

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека – безопасность страны". Документ уже передали Владимиру Зеленскому.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что высшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира как залога развития страны, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Однако это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

О чем идет речь в стратегии

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности:

Сдерживание – развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины.

Устойчивость – способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей.

Взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США.

Какова цель стратегии

По словам Данилова, конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны.

"В какой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков", – сказал секретарь СНБО.

Справка. Стратегия – это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.