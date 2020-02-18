РНБО розробила нову стратегію нацбезпеки: деталі
Рада національної безпеки і оборони України схвалила стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини – безпека країни". Документ уже передали Володимиру Зеленському.
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найвищим пріоритетом та головним завданням держави є встановлення миру як запоруки розвитку країни, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Однак це не повинно відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.
Про що мовиться у стратегії
Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки:
- Стримування – розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України.
- Стійкість – здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей.
- Взаємодія – розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США.
Яка мета стратегії
За словами Данілова, кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни.
"У якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків", – сказав секретар РНБО.
Довідка. Стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.
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