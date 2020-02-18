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      РНБО розробила нову стратегію нацбезпеки: деталі

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      Що відомо про нову стратегію нацбезпеки / president.gov.ua

      Рада національної безпеки і оборони України схвалила стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини – безпека країни". Документ уже передали Володимиру Зеленському.

      Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найвищим пріоритетом та головним завданням держави є встановлення миру як запоруки розвитку країни, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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      Однак це не повинно відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.

      Про що мовиться у стратегії

      Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки:

      • Стримування – розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України.
      • Стійкість – здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей.
      • Взаємодія – розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США.

      Яка мета стратегії

      За словами Данілова, кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни.

      "У якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків", – сказав секретар РНБО.

      Довідка. Стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.

      Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 13 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Офіс Президента Володимир Зеленський Збройні сили України Україна – Росія РНБО
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